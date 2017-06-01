رائع وبالفيديو..قناة يابانية معجبة بالأميرة للا سلمى..وها شنو قالو عليها اليابانيات ﻿

عبرت نساء يابانيات خلال مشاركتهن في برنامج بقناة NHK، عن إعجابهن الكبير بشخصية الأميرة للا سلمى والطريقة الرائعة التي تختار بها ملابسها .

"شوف تيفي"



عبرت نساء يابانيات خلال مشاركتهن في برنامج بقناة NHK، عن إعجابهن الكبير بشخصية الأميرة للا سلمى والطريقة الرائعة التي تختار بها ملابسها .

وحسب موقع "لو سيت آنفو" فإن اليابانيات، عبرت عن إعجابهم بالقفطان المغربير الذي ترتديه الأميرة للا سلمى، موضحين أن هناك تشابها بين التقاليد المغربية واليابانية من حيث التصميم.

تجدر الإشارة إلى أن نفس القناة اليابانية، نشرت الأسبوع الماضي تقريرا حول الملك محمد السادس وزودته الأميرة للا سلمى، وهو التقرير الذي حظي بنسبة مشاهدة كبيرة.



