صادم..فاجعة تهز الجماهير الرجاوية وهذا ما وقع بشاطئ بالوما في رمضان ﻿

شوف تيفي:م غ
عاشت بعض الجماهير الرجاوية الرعب و الحسرة بعدما ابتلعت أمواج البحر شابا مُشجع رجاوي بشاطئ بالوما نواحي البيضاء يوم أمس السبت.
و قالت مصادرنا إن الشاب الذي غرق في الشاطئ كان يسبح رفقة رفاقه الذين حلوا ببالوما لتناول وجبة الإفطار والاستمتاع بالهواء النقي.
و حسب مصادرنا كان الغريق ينتظر بشغف كبير نتائج الدورة العادية للباكالوريا حيث كان لامع في دراسته.
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