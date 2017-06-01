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صادم..فاجعة تهز الجماهير الرجاوية وهذا ما وقع بشاطئ بالوما في رمضان

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 13:26 صادم..فاجعة تهز الجماهير الرجاوية وهذا ما وقع بشاطئ بالوما في رمضان | حوادث و حقوق
صادم..فاجعة تهز الجماهير الرجاوية وهذا ما وقع بشاطئ بالوما في رمضان
عاشت بعض الجماهير الرجاوية الرعب و الحسرة بعدما ابتلعت أمواج البحر شابا مُشجع رجاوي بشاطئ بالوما نواحي البيضاء يوم أمس السبت.

شوف تيفي:م غ

 

عاشت بعض الجماهير الرجاوية الرعب و الحسرة بعدما ابتلعت أمواج البحر شابا مُشجع رجاوي بشاطئ بالوما نواحي البيضاء يوم أمس السبت.

و قالت مصادرنا إن الشاب الذي غرق في الشاطئ كان يسبح رفقة رفاقه الذين حلوا ببالوما لتناول وجبة الإفطار والاستمتاع بالهواء النقي.

و حسب مصادرنا كان الغريق ينتظر بشغف كبير نتائج الدورة العادية للباكالوريا حيث كان لامع في دراسته.


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