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بعد أوامر الملك محمد السادس حول فاجعة حريق لندن..هذا ما قام به سفير المغرب مع أسر الضحايا المغاربة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 13:06 بعد أوامر الملك محمد السادس حول فاجعة حريق لندن..هذا ما قام به سفير المغرب مع أسر الضحايا المغاربة | بوليتيك
بعد أوامر الملك محمد السادس حول فاجعة حريق لندن..هذا ما قام به سفير المغرب مع أسر الضحايا المغاربة
عقد سفير المغرب بلندن ، عبد السلام أبو درار ، والقنصل العام عبد الرحيم بيوض، امس السبت بمقر القنصلية، اجتماعا، مع أسر الضحايا والناجين من حادث حريق برج غرينفيل الذي أودى بحياة ستة مغاربة.

شوف تيفي:و م ع


عقد سفير المغرب بلندن ، عبد السلام أبو درار ، والقنصل العام عبد الرحيم بيوض، امس السبت بمقر القنصلية، اجتماعا، مع أسر الضحايا والناجين من حادث حريق برج غرينفيل الذي أودى بحياة ستة مغاربة.

وقدم أبو درار خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا فاعلون جمعويون، تعازيه الى أسر ضحايا هذا الحادث المأساوي الذي تظل حصيلته مؤقتة.

من جهته أكد القنصل العام للمملكة ان المصالح القنصلية والدبلوماسية المغربية معبأة من اجل مساعدة الاسر المغربية التي تضررت من الحادث، طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال القنصل العام للمملكة "ان كافة افراد الجالية المغربية في حداد ،ونحن نشعر بحزن عميق جراء هذه المأساة"، مشيرا الى وجود اتصالات مستمرة مع الجمعيات المغربية والسلطات المحلية بهذا الخصوص.

وقدم عدد من الناجين من الحريق خلال هذا الاجتماع ، شهادات مؤثرة حول هذا الكابوس الذي عاشوه خلال ليلة المأساة، والاحاديث التي دارت مع اقربائهم الذين ظلوا عالقين ببرج غرينفيل. واشاد متدخلون آخرون بموجة التضامن التي عبر عنها مغاربة انجلترا ،والذين خاطر بعضهم بأنفسهم من اجل انقاذ ضحايا الحريق.

واتفق المشاركون في اللقاء على تنسيق مبادراتهم من خلال انشاء ارضية مشتركة على شبكات التواصل الاجتماعي، من اجل تبادل المعلومات حول الجرحى والمفقودين، والاجراءات الادارية الجاري بها العمل ببريطانيا، والهيئات العمومية والخاصة التي يتعين الاتصال بها بانجلترا في مثل هذه الظروف .

وقرروا انشاء مجموعة من المتطوعين، يتكلفون بمتابعة وتنسيق المبادرات ذات الاولوية التي سيتم القيام بها، بتنسيق مع المصالح القنصلية والدبلوماسية.

وفي ختام اللقاء تليت آيات بينات من الذكر الحكيم ، ورفعت اكف الضراعة بالدعاء بالرحمة للموتى، مبتهلين الى الله عز وجل ان يدخلهم فسيح جناته بين الانبياء والشهداء والصالحين. كما رفعت اكف الضراعة للباري عز وجل بأن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المومنين، وكافة افراد الاسرة الملكية. يذكر ان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، أعطى تعليماته السامية إلى السلطات المغربية المعنية للتكفل بمصاريف نقل جثامين ستة مواطنين مغاربة تم تحديد هويتهم رسميا، وتقديم كل المساعدة والدعم اللازمين لأسر الضحايا.


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شوف تيفي المغرب قنصل المملكة حادث حريق لندن

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