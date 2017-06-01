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عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 12:39 عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة | دولي
عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة
قامت السلطات الألمانية، قبل قليل من يومه الأحد، بإخلاء مطار شتوتغارت الدولي للاشتباه في وجود قنبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

"شوف تيفي"

قامت السلطات الألمانية، قبل قليل من يومه الأحد، بإخلاء مطار شتوتغارت الدولي للاشتباه في وجود قنبلة، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الألمانية، أخلت إحدى الطائرات بمطار شتوتغارت الدولي، بولاية بادن فورتمبيرج، بسبب الاشتباه بوجود قنبلة، وعلقت العمل بالمطار.

 

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المغرب شوف تيفي الشرطة الألمانية مطار شتوتغارت الطائرات

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