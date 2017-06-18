مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات ﻿

"شوف تيفي":

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة ليلى الحديوي على حسابها الخاص بالفايسبوك، يومه الأحد، صورة وتدوينة مؤثرة، عبرت من خلالها عن حبها الكبير لوالدها الذي فارق الحياة قبل سنتين بفاجعة منى والتي حصدت حينها المئات من الأرواح.وكتب ليلى الحديوي في الصورة والتدوينة " أحبك كثيرا والدي الله يرحمك..عيد سعيد للرجل الذي دفعني إلى الأمام".وتفاعل عشاق ليلى الحديوي مع التدوينة المؤثرة، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الكبير لوفاة والدها في فاجعة منى ولاقتراب ذكرى وفاته، داعين في الوفت ذاته بالرحمة له وبأن يكون من المغفور لهم.