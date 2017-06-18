 بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة | دولي

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات | ثقافة و فنون

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن | مجتمع

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن

فرمضان بنهار..لابسة مايو وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) | حوادث و حقوق

فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير)

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | مجتمع

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور

عاجل: تراجع كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر الاحد في فرنسا | دولي

عاجل: تراجع كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر الاحد في فرنسا

عاجل..قتيل و جرحى في انفجار هز مصر | دولي

عاجل..قتيل و جرحى في انفجار هز مصر

فيديو 10 أشياء يفعلها الرجال ولكن لا يعترفون بها | منوعات

فيديو 10 أشياء يفعلها الرجال ولكن لا يعترفون بها

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 12:13 بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن | مجتمع
بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن
فاز المغربي أنس الطوراني أمس السبت، بالمركز الثالث ومبلغ مالي قيمته 300 ألف ريال قطري، بجائزة كتارا لتلاوة القرآن في نسختها الأولى، التي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بدولة قطر تحت شعار

"شوف تيفي"


فاز المغربي أنس الطوراني أمس السبت، بالمركز الثالث ومبلغ مالي قيمته 300 ألف ريال قطري، بجائزة كتارا لتلاوة القرآن في نسختها الأولى، التي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بدولة قطر تحت شعار "زينوا القرآن بأصواتكم"، وبثها تلفزيون قطر على مدى 21 يوما من شهر رمضان الفضيل.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذه المسابقة فقد فاز بالمركز الأول عصام عبد الحفيظ عمر سالم من ليبيا، أما المركز الثاني فكان من نصيب محمد مصطفى محمد عبد الرحمن عرب من مصر، أما المركز الرابع فآل لأحمد عمر محمد النجار من مصر، في حين فاز بالمركز الخامس أحمد شاوش من الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن القراء المغاربة، تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بقراءة القرآن وحفظه، وهو ما جعلهم يتربعون على عرش أكثر الدول تتويجا في هذا المجال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القراء جائزة كتار ليبيا مصر الجزائر دولة قطر أنس الطوراني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | مجتمع

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

هام للمغاربة..درجات حرارة عالية و شمس حارقة اليوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..درجات حرارة عالية و شمس حارقة اليوم الأحد بهذه المناطق

﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة | مجتمع

﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و بالنهار في قلب كازا (فيديو) | مجتمع

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و بالنهار في قلب كازا (فيديو)

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر | قنوات أخرى

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة | دولي
منذ 10 دقائق

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات | ثقافة و فنون

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن | مجتمع

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن

فرمضان بنهار..لابسة مايو وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) | حوادث و حقوق

فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير)

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.