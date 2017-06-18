بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن ﻿

فاز المغربي أنس الطوراني أمس السبت، بالمركز الثالث ومبلغ مالي قيمته 300 ألف ريال قطري، بجائزة كتارا لتلاوة القرآن في نسختها الأولى، التي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بدولة قطر تحت شعار

"شوف تيفي"



فاز المغربي أنس الطوراني أمس السبت، بالمركز الثالث ومبلغ مالي قيمته 300 ألف ريال قطري، بجائزة كتارا لتلاوة القرآن في نسختها الأولى، التي نظمتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بدولة قطر تحت شعار "زينوا القرآن بأصواتكم"، وبثها تلفزيون قطر على مدى 21 يوما من شهر رمضان الفضيل.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذه المسابقة فقد فاز بالمركز الأول عصام عبد الحفيظ عمر سالم من ليبيا، أما المركز الثاني فكان من نصيب محمد مصطفى محمد عبد الرحمن عرب من مصر، أما المركز الرابع فآل لأحمد عمر محمد النجار من مصر، في حين فاز بالمركز الخامس أحمد شاوش من الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن القراء المغاربة، تمكنوا خلال السنوات الأخيرة من الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بقراءة القرآن وحفظه، وهو ما جعلهم يتربعون على عرش أكثر الدول تتويجا في هذا المجال.



