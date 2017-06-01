فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) ﻿

شوف تيفي:
تناقل رواد العالم الأزرق فيديو مثير، ظهرت خلاله شابة و هي مُمدة على شاطئ بحر مهدية بلباس البحر نهار رمضان.
و بالإضافة إلى ذلك ظهر مع الفتاة شابان قيل أنهما يأكلان في واضحة النهار و أمام أعين المصطافين الذي استنكروا هذا الفعل الخارج عن الأخلاق في هذا الشهر الفضيل.
و قد طالب عدد من متداولي الفيديو،من السلطات باعتقال المفطرين عمدا ف رمضان و تطبيق أقصى العقوبات في حقهم.
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