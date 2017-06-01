 مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء ﻿
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مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 11:59 مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | مجتمع
مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' أن ليلة ختم القرآن الكريم ليلة أمس السبت بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، عرفت إغماء شقيقتين كانتا تؤديان صلاة التراويح بالمسجد المذكور.

شوف تيفي م غ:

علمت "شوف تيفي" أن ليلة ختم القرآن الكريم ليلة أمس السبت بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، عرفت إغماء شقيقتين كانتا تؤديان صلاة التراويح بالمسجد المذكور.

و قالت مصادرنا التي كانت في عين المكان، إن إغماء المُصليتين حدث مباشرة خلال الدعاء المؤثر للمقرئ الشهير عمر القزابري.

و قد تم نقل الشقيقيتن اللتين دخلتا في نوبة بكاء شديدة، إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء.

وحل العديد من المواطنين من مختلف المدن المغربية لحضور هذه الليلة الاستثنائية بمسجد الحسن الثاني.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القزابري مسجد مقرئ الحسن الثاني

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