مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن ليلة ختم القرآن الكريم ليلة أمس السبت بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، عرفت إغماء شقيقتين كانتا تؤديان صلاة التراويح بالمسجد المذكور.

شوف تيفي م غ:



علمت "شوف تيفي" أن ليلة ختم القرآن الكريم ليلة أمس السبت بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، عرفت إغماء شقيقتين كانتا تؤديان صلاة التراويح بالمسجد المذكور.



و قالت مصادرنا التي كانت في عين المكان، إن إغماء المُصليتين حدث مباشرة خلال الدعاء المؤثر للمقرئ الشهير عمر القزابري.



و قد تم نقل الشقيقيتن اللتين دخلتا في نوبة بكاء شديدة، إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء.



وحل العديد من المواطنين من مختلف المدن المغربية لحضور هذه الليلة الاستثنائية بمسجد الحسن الثاني.





