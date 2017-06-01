مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء ﻿

شوف تيفي م غ:
علمت "شوف تيفي" أن ليلة ختم القرآن الكريم ليلة أمس السبت بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، عرفت إغماء شقيقتين كانتا تؤديان صلاة التراويح بالمسجد المذكور.
و قالت مصادرنا التي كانت في عين المكان، إن إغماء المُصليتين حدث مباشرة خلال الدعاء المؤثر للمقرئ الشهير عمر القزابري.
و قد تم نقل الشقيقيتن اللتين دخلتا في نوبة بكاء شديدة، إلى مستعجلات مستشفى مولاي يوسف بالدارالبيضاء.
وحل العديد من المواطنين من مختلف المدن المغربية لحضور هذه الليلة الاستثنائية بمسجد الحسن الثاني.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.