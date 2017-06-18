 يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة | دولي

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات | ثقافة و فنون

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن | مجتمع

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن

فرمضان بنهار..لابسة مايو وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) | حوادث و حقوق

فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير)

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | مجتمع

مُؤلم: شوفو أشنو وقع ليلة ختم القرآن في قلب مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور

عاجل: تراجع كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر الاحد في فرنسا | دولي

عاجل: تراجع كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر الاحد في فرنسا

عاجل..قتيل و جرحى في انفجار هز مصر | دولي

عاجل..قتيل و جرحى في انفجار هز مصر

فيديو 10 أشياء يفعلها الرجال ولكن لا يعترفون بها | منوعات

فيديو 10 أشياء يفعلها الرجال ولكن لا يعترفون بها

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 11:53 يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور
كشفت وسائل إعلام هندية، أن الشرطة، عثرت خلال الأسبوع الجاري على جثة الممثلة الهندية الشابة المشهورة كريتيكا شودري، متحللة داخل شقتها بمدينة مومباي.

"شوف تيفي"


كشفت وسائل إعلام هندية، أن الشرطة، عثرت خلال الأسبوع الجاري على جثة الممثلة الهندية الشابة المشهورة كريتيكا شودري، متحللة داخل شقتها بمدينة مومباي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الهندية، فتحت التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، حيث تم إخضاع جثمان الممثلة للتشريح الطبي للوصول إلى أسباب الوفاة، خاصة أن الشرطة تشتبه مكن خلال المعطيات الأولى للتحقيق أن تكون الممثلة ضحية جريمة قتل.

وأشارت ذات المصادر أن السبب الذي يجعل الشرطة تشك وفي وقوع جريمة، هو إغلاق باب شقة الفنانة من الخارج، بالإضافة إلى ما أدلى به الشهود والذين أكدوا أنها كانت برفقة رجلين في آخر مرة شاهدوها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشرطة جثة متحللة التحقيق الهندية الفنانة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فرمضان بنهار..لابسة مايو وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) | حوادث و حقوق

فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير)

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم | حوادث و حقوق

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم

حالة استنفار في شاطئ الصابليت بالمحمدية ووصول الغطاسين في هذه اللحظة وها علاش | حوادث و حقوق

حالة استنفار في شاطئ الصابليت بالمحمدية ووصول الغطاسين في هذه اللحظة وها علاش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة | قنوات أخرى
منذ 5 ساعات

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر | قنوات أخرى

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة | دولي
منذ 15 دقيقة

عاجل..نايضة في ألمانيا..والقضية فيها قنبلة

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات | ثقافة و فنون

مؤثر.. ليلى الحديوي تتذكر والدها المتوفي في فاجعة منى بهذه الكلمات

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن | مجتمع

بالصورة..مرة أخرى القراء المغاربة يرفعون الراية الوطنية: مقرئ شاب يفوز بجائزة بقطر للقرآن

فرمضان بنهار..لابسة مايو وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير) | حوادث و حقوق

فرمضان بنهار..لابسة ''مايو'' وكاتعوم فالبحر مع صحابها فشاطئ مهدية وهما كياكلو (فيديو خطير)

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.