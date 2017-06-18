يا ربي السلامة..العثور على ممثلة مشهورة جثة متحللة وشكوك حول تعرضها لجريمة قتل بشعة+صور ﻿

كشفت وسائل إعلام هندية، أن الشرطة، عثرت خلال الأسبوع الجاري على جثة الممثلة الهندية الشابة المشهورة كريتيكا شودري، متحللة داخل شقتها بمدينة مومباي.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام هندية، أن الشرطة، عثرت خلال الأسبوع الجاري على جثة الممثلة الهندية الشابة المشهورة كريتيكا شودري، متحللة داخل شقتها بمدينة مومباي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة الهندية، فتحت التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث، حيث تم إخضاع جثمان الممثلة للتشريح الطبي للوصول إلى أسباب الوفاة، خاصة أن الشرطة تشتبه مكن خلال المعطيات الأولى للتحقيق أن تكون الممثلة ضحية جريمة قتل.

وأشارت ذات المصادر أن السبب الذي يجعل الشرطة تشك وفي وقوع جريمة، هو إغلاق باب شقة الفنانة من الخارج، بالإضافة إلى ما أدلى به الشهود والذين أكدوا أنها كانت برفقة رجلين في آخر مرة شاهدوها.