عاجل: تراجع كبير في نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية حتى ظهر الاحد في فرنسا ﻿

شوف تيفي:
شهدت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية تراجعا كبيرا عند ظهر الأحد مسجلة 17,75% بالمقارنة مع 19,24 في الساعة ذاتها خلال الدورة الأولى في 11 يونيو، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
وفي حال استمر هذا التوجه، فإن نسبة المشاركة قد تتراجع إلى حد أدنى تاريخي في هذه الانتخابات التي يتوقع أن تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون غالبية ساحقة من النواب.
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