عاجل..قتيل و جرحى في انفجار هز مصر ﻿

لقي ضابط أمن مصري مصرعه وأصيب آخر و3 مجندين، يومه الأحد، عقب وقوع انفجار على طريق سريع جنوب القاهرة.

"شوف تيفي"



لقي ضابط أمن مصري مصرعه وأصيب آخر و3 مجندين، يومه الأحد، عقب وقوع انفجار على طريق سريع جنوب القاهرة.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن قنبلة تم زرعها إلى جانب طريق الأوتوستراد في حي منطقة البساتين، انفجرت في سيارة للشرطة أدى إلى سقوط الضحايا، مشيرا إلى أن الضابط القتيل يحمل رتبة ملازم أول.

وأضافت المصادر ذاتها أن العبوة الناسفة، التي استخدمت في استهداف سيارة الأمن المركزي بمنطقة البساتين، تم تفجيرها عن بعد.