عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى ﻿

أعلن رئيس الحكومة البرتغالية، انطونيو كوستا، أن حصيلة حريق غابات نشب أمس السبت في منطقة ليريا وسط البلاد بلغت 57 قتيلا على الأقل ونحو 59 جريحا.

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أعلن رئيس الحكومة البرتغالية، انطونيو كوستا، أن حصيلة حريق غابات نشب أمس السبت في منطقة ليريا وسط البلاد بلغت 57 قتيلا على الأقل ونحو 59 جريحا.

وقال كوستا امام مقر الدفاع المدني في لشبونة "نواجه مأساة رهيبة. حتى الان تأكد مقتل 57 شخصا لكن العدد مرشح للارتفاع"، معتبرا الحادث "اكبر مأساة عرفناها منذ سنوات على صعيد حرائق الغابات".

وأضاف أن "الأولوية هي للسيطرة على الحريق الذي لا يزال مشتعلا. ويجب بعد ذلك ان نفهم ما حصل".

وأوضح وزير الدولة للشؤون الداخلية، خورخي غوميز، لوسائل الاعلام ان 16 على الاقل من القتلى "تفحموا داخل سياراتهم عندما وجدوا انفسهم محاصرين من النيران على الطريق بين فيغيرو دوس فينوس وكاستانييرا دي بيرا".





