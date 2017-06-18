مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان ﻿

اكتشف علماء آثار بريطانيين من جامعة يوركشاير، أخيرا، جمجمة مليئة بمادة تشبه إلى حد كبير الدماغ، وذلك حسب ما أكدته وكالة سبوتنيك الروسية.

''شوف تيفي''

اكتشف علماء آثار بريطانيين من جامعة يوركشاير، أخيرا، جمجمة مليئة بمادة تشبه إلى حد كبير الدماغ، وذلك حسب ما أكدته وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوكالة الروسية أن الباحثين، أكدوا أنه التخمينات التي تم التوصل إليها، تشير إلى أن الدماغ الذي عثر عليه يعتبر من أقدم الأدمغة البشرية على هذا الكوكب، موضحين أن المادة التي عثروا عليها داخل الجمجمة، يمكن أن تكون أقدم دماغ وجد في بريطانيا، وربما في العالم.

وأكدت الوكالة أن العلماء، وجدوا الجمجمة خلال عمليات التنقيب في ضواحي مدينة يورك ببريطانيا، وهي نفس المدينة التي تم بها اكتشاف أقدم قرية عمرها حوالي 2000 سنة.