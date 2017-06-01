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خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 10:42 خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأن جماعة وادي إفران التابعة لإقليم إفران، شهدت أمس السبت، اختطاف سيدة متزوجة من داخل منزل أسرتها على يد عصاب إجرامية خطيرة أفراداها ملثمون يتزعمها شخص يعد من بين أخطر المجرمين

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' بأن جماعة وادي إفران التابعة لإقليم إفران، شهدت أمس السبت، اختطاف سيدة متزوجة من داخل منزل أسرتها على يد عصاب إجرامية خطيرة أفراداها ملثمون يتزعمها شخص يعد من بين أخطر المجرمين بالمنطقة.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن السيدة المختطفة تعتبر السيدة المتزوجة الرابعة التي يتم اختطافها بالمنطقة على يد العصابة، مشيرأ إلى أن زعيم العصابة، يقوم بمساعدة زملائه بمداهمة المنازل وسرقة ممتلكات أصحابها قبل خطف الزوجات لاغتصابهن بإحدى الغابات قبل أن يخلي سبيلهن.

وأضاف المصدر ذاته أن زعيم العصابة، يقوم بعمله هذا انتقاما من ساكنة المنطقة التي كانت سببا في اعتقاله قبل مدة، موضحا أن مصالح الدرك الملكي، تقوم بعملها في البحث عن أفراد هذه العصابة وإنقاذ السيدة المتزوجة الأخيرة التي تم اختطافها أمس.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي وادي إفران عصابة إجرامية ملثمين السرقة

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