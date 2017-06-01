عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم ﻿

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاحد واعتدت على المصلين بالتزامن مع اقتحام مجموعات متطرفة لباحاته.

شوف تيفي: وكالات

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاحد واعتدت على المصلين بالتزامن مع اقتحام مجموعات متطرفة لباحاته.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت منذ ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها وفرضت حصارا على الجامع القبلي.

واضافت الدائرة في بيان أن مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحموا باحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة في الوقت الذي انتشرت قوات الشرطة الخاصة في باحات الأقصى.

وتصدى المصلون لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بالتكبير فيما حطمت شرطة الاحتلال اقفال المسجد القبلي واعتدت على المصلين برشهم بغاز الفلفل واعتقلت شخصين من المعتكفين الأجانب.

من جانبها قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن شرطيا اسرائيليا اصيب في رأسه خلال العراك بالأيدي بين المصلين وافراد شرطة الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عرقلت فجر اليوم دخول وجبات السحور للمصلين في المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس السبت منطقة (باب العامود) ''منطقة عسكرية مغلقة'' يمنع التنقل فيها او فتح المحال التجارية القريبة منها.

ووجه نتنياهو خلال اجتماع عقده عقب عملية استشهد فيها ثلاثة شباب فلسطينيين وقتلت خلالها مجندة اسرائيلية بتشديد الحراسة في القدس وخاصة في منطقة باب العامود.