 عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان | دولي

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة

عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم | دولي

عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم

هام للمغاربة..درجات حرارة عالية و شمس حارقة اليوم الأحد بهذه المناطق | مجتمع

هام للمغاربة..درجات حرارة عالية و شمس حارقة اليوم الأحد بهذه المناطق

عاجل: زلزال يهز أمريكا ..هذه قُوته | دولي

عاجل: زلزال يهز أمريكا ..هذه قُوته

عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة | دولي

عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة

صادم...ضابط للحالة المدنية يرفض تسجيل مولودة باسم سيمان بأزيلال | بوليتيك

صادم...ضابط للحالة المدنية يرفض تسجيل مولودة باسم ''سيمان'' بأزيلال

صادم و بالفيديو..الشيشا في قلب أحد المساجد لحظة خطبة الجمعة | دولي

صادم و بالفيديو..الشيشا في قلب أحد المساجد لحظة خطبة الجمعة

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 10:32 عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم | دولي
عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم
اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاحد واعتدت على المصلين بالتزامن مع اقتحام مجموعات متطرفة لباحاته.

شوف تيفي: وكالات

اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاحد واعتدت على المصلين بالتزامن مع اقتحام مجموعات متطرفة لباحاته.

وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت منذ ساعات الصباح الباكر باحات المسجد الأقصى وانتشرت فيها وفرضت حصارا على الجامع القبلي.

واضافت الدائرة في بيان أن مجموعة من المتطرفين اليهود اقتحموا باحات المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة في الوقت الذي انتشرت قوات الشرطة الخاصة في باحات الأقصى.

وتصدى المصلون لاقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى بالتكبير فيما حطمت شرطة الاحتلال اقفال المسجد القبلي واعتدت على المصلين برشهم بغاز الفلفل واعتقلت شخصين من المعتكفين الأجانب.

من جانبها قالت وسائل اعلام إسرائيلية إن شرطيا اسرائيليا اصيب في رأسه خلال العراك بالأيدي بين المصلين وافراد شرطة الاحتلال.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عرقلت فجر اليوم دخول وجبات السحور للمصلين في المسجد الأقصى تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

يذكر ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مساء أمس السبت منطقة (باب العامود) ''منطقة عسكرية مغلقة'' يمنع التنقل فيها او فتح المحال التجارية القريبة منها.

ووجه نتنياهو خلال اجتماع عقده عقب عملية استشهد فيها ثلاثة شباب فلسطينيين وقتلت خلالها مجندة اسرائيلية بتشديد الحراسة في القدس وخاصة في منطقة باب العامود.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الشرطة الاحتلال مصلين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان | دولي

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان

عاجل: زلزال يهز أمريكا ..هذه قُوته | دولي

عاجل: زلزال يهز أمريكا ..هذه قُوته

عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة | دولي

عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة | قنوات أخرى
منذ 4 ساعات

بالفيديو.. هكذا عاش البيضاويون أجواء رمضان يوم السبت مع الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماركو اسينسيو وساؤول نيغيز يتألقان مع اسبانيا ● روسيا تفتح كأس القارات بهدفين في مرمى نيوزيلندا

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر | قنوات أخرى

بالفيديو.. الحرارة المرتفعة تدفع الرباطيين للافطار على شاطئ البحر

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 18 يونيو 2017 | شوف تيفي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى | دولي
منذ 15 دقيقة

عاجل:البرتغال تحترق وهذا عدد القتلى

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان | دولي

مثير..بعد العثور على أقدم إنسان بالمغرب: العثور على أقدم دماغ في هذا المكان

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق

خطير ولا يصدق..عصابة مُلثمين تخطف الزوجات لاغتصابهن في غابة بإفران+تفاصيل مثيرة

عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم | دولي

عاجل:الشرطة تقتحم مسجدا و تعتدي على المُصلين بهذا المكان العظيم

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.