هام للمغاربة..درجات حرارة عالية و شمس حارقة اليوم الأحد بهذه المناطق ﻿

ستهم موجة حر بدرجات حرارة قصوى تتراوح بين 33 و 45 درجة العديد من مناطق المملكة، و ستستمر إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

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ستهم موجة حر بدرجات حرارة قصوى تتراوح بين 33 و 45 درجة العديد من مناطق المملكة، و ستستمر إلى غاية يوم الاثنين المقبل.

ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و 45 درجة في كل من طاطا، أسا الزاك، سيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان، تاونات، الخميسات، العرائش والقنيطرة.

وستتراوح درجات الحرارة بين 38 و 42 درجة بزاكورة، السمارة، مراكش، الرحامنة، سطات، قلعة السراغنة، الفقيه بنصالح، بني ملال، خنيفرة، خريبكة، شيشاوة، اليوسفية، سيدي بنور، برشيد، سلا، الرباط، بن سليمان، مكناس، فاس، مولاي يعقوب، تارودانت، أوسرد وكلميم.

كما يرتقب أن تبلغ درجات الحرارة القصوى 33 إلى 37 درجة في داخل أقاليم الصويرة، آسفي، أكادير، انزكان آيت ملول، شتوكة آيت باها، الجديدة، النواصر، الدار البيضاء، الصخيرات تمارة، تيزنيت وطانطان.

ومن جهة أخرى، ينتظر هبوب رياح تناهز سرعتها 60 إلى 80 كلم في الساعة يومي الجمعة والسبت على منطقة طنجة.