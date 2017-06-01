عاجل: زلزال يهز أمريكا ..هذه قُوته ﻿

هز زلزال بقوة 6.1 درجة على سلم ريشتر منطقة جنوب جزر فيجي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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هز زلزال بقوة 6.1 درجة على سلم ريشتر منطقة جنوب جزر فيجي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتم تحديد مركز الزلزال الواقع على عمق 518.19 كيلومتر بشكل مبدئي عند التقاء خط العرض 24.1049 درجة جنوبا وخط الطول 179.59 درجة شرقا.