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عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 10:14 عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة | دولي
عاجل:قتلى و جرحى في انفجار قنبلة بهذه الدولة بينهم امرأة
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصا بجروح، حالات أربعة منهم حرجة، في هجوم بقنبلة استهدف ليلة السبت-الأحد مركزا تجاريا في كولومبيا، وفق ما أعلنت عنه مصادر طبية.

شوف تيفي:

قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم امرأة فرنسية وأصيب 11 شخصا بجروح، حالات أربعة منهم حرجة، في هجوم بقنبلة استهدف ليلة السبت-الأحد مركزا تجاريا في كولومبيا، وفق ما أعلنت عنه مصادر طبية.

وكان رئيس بلدية العاصمة الكولومبية انريكي بينالوسا قد أورد في وقت سابق أن امرأة فرنسية تبلغ الثالثة والعشرين قتلت وأصيب 11 آخرون بجروح، منددا بـ''اعتداء جبان في مركز اندينو''.

وإثر الانفجار أصدر الرئيس خوان مانويل سانتوس امرا لقائد الشرطة الوطنية الجنرال خورخي نييتو بفتح تحقيق لجلاء ملابسات الانفجار.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيي المغرب قنبلة هجوم امرأة قتلى

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