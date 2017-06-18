صادم...ضابط للحالة المدنية يرفض تسجيل مولودة باسم ''سيمان'' بأزيلال ﻿

كشف المحامي ''محمد ألمو'' من خلال تدوينة فايسبوكية بعد قليل، أنه توصل بمكالمة هاتفية من عائلة تقطن بمدينة أزيلال، أن ضابطا للحالة المدنية رفض تسجبل مولودة، إختارت لها عائلتها إسم ''سيمان''.

شوف تيفي



كشف المحامي ''محمد ألمو'' من خلال تدوينة فايسبوكية بعد قليل، أنه توصل بمكالمة هاتفية من عائلة تقطن بمدينة أزيلال، أن ضابطا للحالة المدنية رفض تسجبل مولودة، إختارت لها عائلتها إسم ''سيمان''.



ووفق التدوينة، كشف محمد ألمو ''أن ضابط الحالة المدنية بجماعة تيلكويت امتنع عن تسجيل مولودة باسم سيمان مقترحا على أسرتها تغيير الإسم ان ارادوا قبول تسجيلها''، مضيفا بأنه تلقى الخبر عبر الهاتف وأنه سيقوم بجمع المعطيات حول الموضوع.



وتعهد المحامي من خلال تدوينته، بجعل القضية موضوعا حقوقيا وقانونيا، مؤكدا بأن المغرب يعيش '' في عهد دسترة الأمازيغية كلغة رسمية...ورفع شعارات المساواة في المواطنة...''.