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امحند العنصر يرشح ''محمد حصاد'' و''محمد أوزين'' لخلافته على رأس حزب ''السنبلة''

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 05:19 امحند العنصر يرشح محمد حصاد ومحمد أوزين لخلافته على رأس حزب السنبلة | بوليتيك
امحند العنصر يرشح ''محمد حصاد'' و''محمد أوزين'' لخلافته على رأس حزب ''السنبلة''
أكد امحند العنصر أن الوافد الجديد على الحزب محمد حصاد له إمكانات كبيرة لقيادة حزب الحركة الشعبية بالإضافة إلى محمد أوزين، بعد نهاية ولايته الأخيرة كزعيم للحزب التي ستنتهي خلال المؤتمر المقبل.

شوف تيفي

أكد امحند العنصر أن الوافد الجديد على الحزب محمد حصاد له إمكانات كبيرة لقيادة حزب الحركة الشعبية بالإضافة إلى محمد أوزين، بعد نهاية ولايته الأخيرة كزعيم للحزب التي ستنتهي خلال المؤتمر المقبل.

ورشح امحند العنصر من خلال برنامج ساعة للإقناع مساء اليوم، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي محمد حصاد لخلافته كربان لحزب الحركة الشعبية في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة مصرحا بأنه يعرفه منذ السبعينات من القرن الماضي، مثنيا كذلك على محمد أوزين وزير الشباب والرياضة السابق، الذي يملك شروط قيادة الحزب كذلك وفق تعبير امحند العنصر.

ونفى امحند العنصر علمه ببلاغ الأغلبية الحكومية الذي جاء خلال تصريح صحفي عقب لقاء نظم ببيت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحضره زميله في الحزب ''سعيد امسكان''، وتضمنه لكلمة الإنفصال، وصرح العنصر بأنه مستعد للإعتذار لساكنة الريف إن تم نعت الإحتجاجات بالريف بالإنفصال.

وأوضح العنصر أن حل تقديم ملتمس للملك للإعفاء عن المعتقلين على خلفية حراك الريف من المبادرات التي جاءت بحل لأزمة إحتجاجات الريف، بعد الإنتهاء من المساطر القانونية، لكن بعد توقف الإحتجاجات بالشارع العام بالحسيمة.

‫شوف تيفي

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العنصر الحسيمة الريف حصاد شوف تيفي

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