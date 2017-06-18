 ﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة ﻿
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﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 04:44 ﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة | مجتمع
﻿بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة
تزامنا مع شهر رمضان تعرف بعض المناطق المغربية منذ أول أمس الجمعة درجة حرارة جد مفرطة اجتاحت مجموعة من المدن، مما يجعل الصيام أكثر صعوبة مقارنة مع الأيام الماضية.

شوف تيفي

تزامنا مع شهر رمضان تعرف بعض المناطق المغربية منذ أول أمس الجمعة درجة حرارة جد مفرطة اجتاحت مجموعة من المدن، مما يجعل الصيام أكثر صعوبة مقارنة مع الأيام الماضية.

وتعتبر أسخن مناطق المغرب هذه الأيام جرف الملحة (بين وزان و تاونات) و مراكش وضواحيها، حيث ابتداء من يومه الأحد سوف تزداد موجة الحرارة بكل من مدينة بني ملال ونواحيها، فيما ستزداد حدتها يوم الأربعاء في كل من مدينتي فاس ومكناس و النواحي...

وعادة مع شهر رمضان الذي صادف السنوات الأخيرة حلوله مع فصل الصيف تعرف بعض من أيامه خصوصا الأخيرة موجة حرارة مفرطة، يهرب معها المواطنون إلى الشواطئ بحثا عن لحظات يبحثون فيها عن جو بارد بشكل أو بآخر أما أصحاب المناطق الداخلية فلا يسعنا إلا أن نقول لهم الله يحسن عوانهم .

‫شوف تيفي

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بالصور.. حرارة غير مسبوقة في المغرب .. شوفوا المدن لي غادي تعرف حرارة مفرطة في الساعات القادمة شوف تيفي تزامنا مع شهر رمضان تعرف بعض المناطق المغربية منذ أول أمس الجمعة درجة حرارة جد مفرطة اجتاحت مجموعة من المدن مما يجعل الصيام أكثر صعوبة مقارنة مع الأيام الماضية. وتعتبر أسخن مناطق المغرب هذه الأيام جرف الملحة (بين وزان و تاونات) و مراكش وضواحيها حيث ابتداء من يومه الأحد سوف تزداد موجة الحرارة بكل من مدينة بني ملال ونواحيها فيما ستزداد حدتها يوم الأربعاء في كل من مدينتي فاس ومكناس و النواحي... وعادة مع شهر رمضان الذي صادف السنوات الأخيرة حلوله مع فصل الصيف تعرف بعض من أيامه خصوصا الأخيرة موجة حرارة مفرطة يهرب معها المواطنون إلى الشواطئ بحثا عن لحظات يبحثون فيها عن جو بارد بشكل أو بآخر أما أصحاب المناطق الداخلية فلا يسعنا إلا أن نقول لهم الله يحسن عوانهم .

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