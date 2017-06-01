مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش قفز شيخ عندو ثمانين سنة من جسر عال ﻿

انتشر فيديو مثير لرجل يبلغ من العمر 87 سنة، وهو يقفز من جسر عال في أستراليا ويسبح بطريقة احترافية، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

انتشر فيديو مثير لرجل يبلغ من العمر 87 سنة، وهو يقفز من جسر عال في أستراليا ويسبح بطريقة احترافية، أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويبدو أن البيت الشعري الذي يقول ليت الشباب يعود يوما.. لا مكان له في قاموس هذا الرجل الثمانيني الذي فعل ربما ما لا يستطيع شاب عادي فعله.

الحاصول تبارك الله على الشيخ تنقز وتعاود ان شاء الله.