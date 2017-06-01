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اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 03:58 اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم | حوادث و حقوق
اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم
تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات البنكية حاول تضليل المصالح الأمنية عبر بلاغ كاذب، للتستر على عملية اختلاس بعد إدعائه تعرضه لسرقة مبلغ مالي مهم تحت التهديد بالسلاح

شوف تيفي:

تمكنت مصالح ولاية أمن مراكش من اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات البنكية حاول تضليل المصالح الأمنية عبر بلاغ كاذب، للتستر على عملية اختلاس بعد إدعائه تعرضه لسرقة مبلغ مالي مهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب بلاغ لولاية أمن مراكش، فإن أطوار هذه القضية تعود إلى يوم الجمعة حين توصلت مصالح الأمن بمكالمة هاتفية من شخص أفاد أنه مدير لوكالة لصرف الحوالات المالية بحي العزوزية، تعرض تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف شخص مجهول لسرقة مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتم كان يضعها داخل كيس وهو في طريقه لإيداع المبلغ المالي لدى الوكالة البنكية التابع لها فرع الصرف الذي يديره.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد الانتقال الفوري لمختلف مكونات مصالح الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية إلى عين المكان، وربط الاتصال بالمبلغ، الذي كان يحمل علامات جرح بسيط على يديه، تم القيام بعمليات مسح أمني وتحريات معمقة بما في ذلك استغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، ليتضح أن المعلومات التي أدلى بها هذا الشخص غير صحيحة.

كما أن الإفادات التي قدمها المبلغ، يضيف البلاغ، بدت مرتبكة ولم تقنع المحققين بصدقيتها، وهو ما حدا بهم إلى محاصرة المشتكي بمجموعة من الأسئلة والمعطيات التقنية المرتبطة بظروف الزمان والمكان حيث أقر أن الأمر يتعلق بسيناريو من نسج خياله وأن المبلغ المالي الذي ادعى سرقته منه هو حصيلة عملية اختلاس سبق له أن قام بها لفائدته.

وقم تم وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم للعدالة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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