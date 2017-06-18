 مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا'' ﻿
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مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا''

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 03:08 مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا إفتراضيا | بوليتيك
مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا''
أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ''أنه في كل أزقة وشوارع الحسيمة، هناك أوراش وجرافات وعمال يعملون بدون انقطاع، وأن ساكنة المدينة ما أن تعرفوا على اعضاء المكتب

شوف تيفي

أكد مصطفى بايتاس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ''أنه في كل أزقة وشوارع الحسيمة، هناك أوراش وجرافات وعمال يعملون بدون انقطاع، وأن ساكنة المدينة ما أن تعرفوا على اعضاء المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، وهم يتجولون في أزقتها وشوارعها قرب الساحة الرئيسيّة حيث تنظم الوقفات حتى تجمهروا حولهم، تارة يتحدثون إليهم باللغة العربية وتارة أخرى باللغة الريفية، مضيفا انه وجد بعض الصعوبة في فهم كل مايقال بحكم أنه السوسي البعمراني الوحيد في الوفد الذي لا يتقن هذه اللغة، ولكن بالرغم من إتقانه للأمازيغية السوسية إلا انه نجح إلى حد ما في فك شفرتها''.

وأضاف مدير المقر المركزي والبرلماني عن مدينة سيدي إفني في حسابه الخاص على الفايسبوك ''أن الغالبية العظمى تؤكد على ضرورة أن ننقل للمسؤولين أنهم مغاربة متشبثين بثوابت الوطن، وأن يعيدوا الحياة العادية لهذه الربوع، مشددين على انهم لا يريدون الا ما يريده المغاربة جميعا من كرامة في المستشفيات وفِي الادارة، وإطلاق سراح المعتقلين''.

وزاد المتحدث من خلال تدوينته، بأن منطقة تارجيست'' ذكرتني طباع أهل الريف بطباع أبناء قبيلتي ايت بعمران، وانت تتجول في الحسيمة ونواحيها تشعر ان الاعلام للأسف يهول من الوضع ويرسم واقعا افتراضيا غير موجود، لكن المؤكد ان الباعة والتجار يشتكون من الكساد الذي تعرفه أسواقهم وتجارتهم، ويتمنون ان يتم انقاد موسم الصيف الذي أصبح على الأبواب''.

‫شوف تيفي

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الحسيمة التأكيد تارجيست التجار شوف تيفي

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