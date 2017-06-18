بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني ﻿

حج عديد كبير من المصلين ليلة السبت الأحد بمسجد الحسن الثاني الذي امتلأ عن آخره، للحضور لليلة ختم القرآن وراء المقرئ الشهير عمر القزابري.

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حج عديد كبير من المصلين ليلة السبت الأحد بمسجد الحسن الثاني الذي امتلأ عن آخره، للحضور لليلة ختم القرآن وراء المقرئ الشهير عمر القزابري.

وحل العديد من المواطنين من مختلف المدن المغربية لحضور هذه الليلة الاستثنائية بمسجد الحسن الثاني.

إلى ذلك علم من مصدر مطلع أن القزابري قد يطير نهاية الأسبوع الجاري إلى الديار المقدسة.