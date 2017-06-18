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بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 03:02 بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني | مجتمع
بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني
حج عديد كبير من المصلين ليلة السبت الأحد بمسجد الحسن الثاني الذي امتلأ عن آخره، للحضور لليلة ختم القرآن وراء المقرئ الشهير عمر القزابري.

شوف تيفي

حج عديد كبير من المصلين ليلة السبت الأحد بمسجد الحسن الثاني الذي امتلأ عن آخره، للحضور لليلة ختم القرآن وراء المقرئ الشهير عمر القزابري.

وحل العديد من المواطنين من مختلف المدن المغربية لحضور هذه الليلة الاستثنائية بمسجد الحسن الثاني.

إلى ذلك علم من مصدر مطلع أن القزابري قد يطير نهاية الأسبوع الجاري إلى الديار المقدسة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

القزابري مسجد مقرئ الحسن الثاني

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