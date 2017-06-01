 وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش قفز شيخ عندو ثمانين سنة من جسر عال | دولي

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش قفز شيخ عندو ثمانين سنة من جسر عال

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم | حوادث و حقوق

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و بالنهار في قلب كازا (فيديو) | مجتمع

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا إفتراضيا | بوليتيك

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا''

بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني | مجتمع

بالصورة.. عشرات الآلاف يحجون لليلة ختم القرآن بمسجد الحسن الثاني

وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة | بوليتيك

وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع

مثير وبالصورة.. مقر أمني بحي التشارك تحول إلى كوخ وها كيفاش | مجتمع

مثير وبالصورة.. مقر أمني بحي التشارك تحول إلى كوخ وها كيفاش

حصري وبالصور.. هذا ما وقع في قلب المكتبة الوطنية بالرباط بحضور عبدالهادي بلخياط وتيحيحيت | ثقافة و فنون

حصري وبالصور.. هذا ما وقع في قلب المكتبة الوطنية بالرباط بحضور عبدالهادي بلخياط وتيحيحيت

بالفيديو.. مول التريبورتور حصلوه كايخفط البلايص فـعين الذياب بالليل وهاشنو داروليه البوليس | مجتمع

بالفيديو.. ''مول التريبورتور'' حصلوه كايخفط البلايص فـعين الذياب بالليل وهاشنو داروليه البوليس

المغرب‪..‬ قطر والسعودية...

وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 02:53 وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة | بوليتيك
وزارة الداخلية تُحذر المتورطين في ترويج صور لمصابين في أحداث إجرامية والإدعاء أنها تتعلق بوقائع تعذيب مارستها القوات العمومية بإقليم الحسيمة
قالت وزارة الداخلية ليلة السبت، بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث

شوف تيفي:

قالت وزارة الداخلية ليلة السبت، بأنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك'' صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.

وأوضحت الوزارة ، في بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه مساء أمس السبت ، أنه ''نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين''، فقد تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب ترويج ادعاءات وزارة الداخلية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا إفتراضيا | بوليتيك

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا''

خطير وبالأدلة..ترويج صورة وقعت في سوريا وتم إسقاطها على أحداث الحسيمة... | بوليتيك

خطير وبالأدلة..ترويج صورة وقعت في سوريا وتم إسقاطها على أحداث الحسيمة...

تأجيل الزيارة الملكية لأكادير إلى ما بعد شهر رمضان | بوليتيك

تأجيل الزيارة الملكية لأكادير إلى ما بعد شهر رمضان

إلياس العماري يتبرأ من تنظيم مناظرة طنجة حول أوضاع الحسيمة والمصاريف دفعت من جهات غيورة على الريف | بوليتيك

إلياس العماري يتبرأ من تنظيم مناظرة طنجة حول أوضاع الحسيمة والمصاريف دفعت من جهات ''غيورة على الريف''

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر:مواطنة مغربية تبكي بحرارة في قلب مسجد الحسن الثاني ليلة الختم مع الشيخ عمر القزابري | بــووز
منذ 10 دقائق

جد مؤثر:مواطنة مغربية تبكي بحرارة في قلب مسجد الحسن الثاني ليلة الختم مع الشيخ عمر القزابري

أجواء رائعة في ليلة الختم بمسجد الحسن الثاني مع الشيخ عمر القزابري و حضور قياسي للمُصلين ( فيديو من زوايا مختلفة) | بــووز

أجواء رائعة في ليلة الختم بمسجد الحسن الثاني مع الشيخ عمر القزابري و حضور قياسي للمُصلين ( فيديو من زوايا مختلفة)

المغاربة يقبلون على الشواطئ بسبب الحرارة المفرطة في رمضان‎ | خبر اليوم

المغاربة يقبلون على الشواطئ بسبب الحرارة المفرطة في رمضان‎

فيديو خطير..التفركيع فحي مولاي رشيد بعد لفطور وهاشنو وْقع | بــووز

فيديو خطير..التفركيع فحي مولاي رشيد بعد لفطور وهاشنو وْقع

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش قفز شيخ عندو ثمانين سنة من جسر عال | دولي
منذ 15 دقيقة

مثير وبالفيديو..شوفو كيفاش قفز شيخ عندو ثمانين سنة من جسر عال

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم | حوادث و حقوق

اعتقال مدير وكالة لصرف الحوالات المالية حاول تضليل مصالح الأمن للتستر على اختلاسه لمبلغ مالي مهم

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و بالنهار في قلب كازا (فيديو) | مجتمع

في رمضان..حصلاتهم الكاميرا..شوفو2 شفارة بالموطور شفرو صاك لواحد السيدة كانت مع بنتها في الشارع و

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا إفتراضيا | بوليتيك

مصطفى بايتاس...الجرافات والعمال يشتغلون بدون إنقطاع بأزقة الحسيمة والإعلام يرسم وضعا ''إفتراضيا''

﻿ ﻿
أمس 04:52 GMT

عاجل..حريق مهول في برج سكني بلندن وأنباء تشير إلى وجود مغاربة بداخله+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.