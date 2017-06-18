مثير وبالصورة.. مقر أمني بحي التشارك تحول إلى كوخ وها كيفاش ﻿

أثارت صورة جديدة لمقر أمني بني في عهد مدير الأمن الوطني السابق حميدو العنيكري، بحي التشارك استياء وسخرية في نفس الوقت من نشطاء فايسبوكيين، حيث تحول بقدرة قادر إلى كوخ، يرعى فيه البقر والدواب

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أثارت صورة جديدة لمقر أمني بني في عهد مدير الأمن الوطني السابق حميدو العنيكري، بحي التشارك استياء وسخرية في نفس الوقت من نشطاء فايسبوكيين، حيث تحول بقدرة قادر إلى كوخ، يرعى فيه البقر والدواب والدجاج.

وطالب مجموعة من الفايسبوكيين التدخل العاجل للحد من استغلال هذه المراكز التي بقيت مقفلة منذ مدة طويلة، ولم يستفد منها أحد، غير أن بعضها أصبح مقرا رئيسيا للمتسكعين وبعض من السكان الذي انهارت منازلهم في الدار البيضاء، وآخرون يستعملونها كأكواخ.