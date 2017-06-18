حصري وبالصور.. هذا ما وقع في قلب المكتبة الوطنية بالرباط بحضور عبدالهادي بلخياط وتيحيحيت ﻿

بعد نشر خبر حول عزم القيدوم عبد الهادي بلخياط إصدار أغنية جديدة بعنوان ''مغربنا الحبيب'' أول أمس على موقع ''شوف تيفي''، علم من مصدر جيد الاطلاع أنه فعلا قد تم عشية أمس السبت تصوير الأغنية بالمكتبة

شوف تيفي

بعد نشر خبر حول عزم القيدوم عبد الهادي بلخياط إصدار أغنية جديدة بعنوان ''مغربنا الحبيب'' أول أمس على موقع ''شوف تيفي''، علم من مصدر جيد الاطلاع أنه فعلا قد تم عشية أمس السبت تصوير الأغنية بالمكتبة الوطنية بالرباط، بوجود بلخياط وفاطمة تيحيحيت وعبد العزيز الستاتي وآخرون.

ومن خلال الصور الحصرية التي توصلت بها ''شوف تيفي'' قبل قليل، فإنها تعود إلى تصوير الأغنية الوطنية، بقيادة عبد الهادي بلخياط ومجموعة من الأطفال المغاربة الذين شاركوه التصوير وفنانين مغاربة، وهي الأغنية التي تكلف بتلحينها بنفسه، بعد كتابتها من طرف الشاعر محمد الدغوغي، بينما أنيطت مهمة توزيعها للموسيقار عبد الإله الزنوحي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأجواء مرت في أحسن الظروف، وأن الأغنية سيتم إطلاقها قريبا جدا.