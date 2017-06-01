بالفيديو.. ''مول التريبورتور'' حصلوه كايخفط البلايص فـعين الذياب بالليل وهاشنو داروليه البوليس ﻿

حالة من الفوضى تسبب فيها سائق دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتو'' بمنطقة عين الذئاب بالبيضاء ليلة يومه السبت،قبل اعتقاله و هو متلبسا بنقل أشخاص على متن دراجته.

شوف تيفي:

حالة من الفوضى تسبب فيها سائق دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتو'' بمنطقة عين الذئاب بالبيضاء ليلة يومه السبت،قبل اعتقاله و هو متلبسا بنقل أشخاص على متن دراجته.

و حسب شريط فيديو توصلت به ''شوف تيفي'' من كورنيش البيضاء،ظهر السائق في مواجهات مع المصالح الأمنية التي أوقفته بعدما تبين لها أنه ''خطاف'' على متن دراجته الثلاثية العجلات.



وفطنت المصالح الأمنية لهذا الشخص، الذي يحمل المواطنين في صورة لا إنسانية، مهددا سلامتهم، في الوقت الذي يردد لسان حال المواطنين من جهة أخرى بالقول ''مكرها أخاك لا بطل''، نظرا لندرة وسائل النقل في الوقت بالتحديد في منطقة عين الدياب.

ومعلوم أن هذه الدراجات تحولت بشكل تدريجي من نقل البضائع إلى نقل الأشخاص إلى الأماكن التي يطلبون مقابل مبلغ يتفق عليه بين الراكب أو الركاب والسائق، في ما يشبه خدمات النقل التي تقوم بها سيارات الأجرة أو الحافلات.