حالة استنفار في شاطئ الصابليت بالمحمدية ووصول الغطاسين في هذه اللحظة وها علاش ﻿

يعيش شاطئ الصابليت بالمحمدية حالة استنفار واسعة، بعد تداول خبر غرق أحد الأشخاص المعروفين في قلب البحر قبل موعد إفطار أمس السبت، حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.

شوف تيفي

يعيش شاطئ الصابليت بالمحمدية حالة استنفار واسعة، بعد تداول خبر غرق أحد الأشخاص المعروفين في قلب البحر قبل موعد إفطار أمس السبت، حسب ما كشف عنه مصدر ''شوف تيفي''.

وحل بمكان الحادث حسب المصدر ذاته رجال الوقاية المدنية والسلطة المحلية وغطاسين، للبحث عن الغريق، الذي لم يظهر له أثر إلى حين كتابة هذه الأسطر .

وأضاف نفس المصدر أن عائلة الغريق ''نوضات الروينة'' حتى يتم البحث عن قريبها بسرعة، والوصول إلى جثته في أقرب وقت ممكن.