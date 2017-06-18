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خطير وبالأدلة..ترويج صورة وقعت في سوريا وتم إسقاطها على أحداث الحسيمة...

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 01:24 خطير وبالأدلة..ترويج صورة وقعت في سوريا وتم إسقاطها على أحداث الحسيمة... | بوليتيك
خطير وبالأدلة..ترويج صورة وقعت في سوريا وتم إسقاطها على أحداث الحسيمة...
في الوقت الذي تتجه فيه الأمور إلى إيجاد حلول عملية لجل المشاكل الاجتماعية في الريف، مازال بيننا للأسف من يصطاد في الماء العكر وينشر صورا مفبركة،تحاول تشبيه الحسيمة بما يقع في سوريا ولو من باب

شوف تيفي

في الوقت الذي تتجه فيه الأمور إلى إيجاد حلول عملية لجل المشاكل الاجتماعية في الريف، مازال بيننا للأسف من يصطاد في الماء العكر وينشر صورا مفبركة،تحاول تشبيه الحسيمة بما يقع في سوريا ولو من باب الخيال الجهنمي .

هكذا نشرت إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإخبارية الملغومة ، صورة يظهر من خلالها أشخاصا يعذبون مواطنا أعزل، حيث نسبوها بكل وقاحة لمواطن من الحسيمة وأحد نشطاء الاحتجاجات في الريف، في الوقت الذي يعرف العالم أن هذه الصورة تعود لسنة 2013 ووقعت بسوريا و تم تسريبها حينها وتعود لإسلام عبد البديع رئيس مباحث سجن قنا العمومي وهو يعذب مواطنا بطريقة وحشية في سجن رومية بدولة بشار الأسد .

للأسف مازال هنا بيننا من لم يستسغ أن المغرب سيبقى بعيدا عن هذه الممارسات ولن يسقط في فخ ما يتمناه أعداء الوطن وسيظل بلدنا رغم كل مايقال موطن الأمن والأمان، ويسوده القانون والعدالة، وبلدا للحريات وحماية الأفراد، إنه المغرب بلد الاستثناء رغم الأزمة الطارئة ، ولا عزاء للحاقدين ومروجي البلبلة و الصور المفبركة والأخبار الزائفة، ولكم في الخبر أدلة، لمن أراد أن يعتبر تقول عدة مصادر متطابقة .

‫شوف تيفي

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الحسيمة فبركة صور سوريا

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