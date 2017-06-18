خطير.. هذا ما يقع الآن في حي مولاي رشيد فكازا + صور حصرية ﻿

يعيش حي مولاي رشيد حالة استنفار أمني واسع النطاق، خصوصا المجموعة 6 التي انقطع عنها الكهرباء بصفة نهائية، بعدما اشتعلت الأسلاك الكهربائية بالنيران، في ثلاث أماكن من المجموعة.

شوف تيفي

يعيش حي مولاي رشيد حالة استنفار أمني واسع النطاق، خصوصا المجموعة 6 التي انقطع عنها الكهرباء بصفة نهائية، بعدما اشتعلت الأسلاك الكهربائية بالنيران، في ثلاث أماكن من المجموعة.

وكشف مصدر "شوف تيفي" من عين المكان أن الحي يعيش استنفارا واسعا، بسبب مشكل انقطاع الكهرباء الذي حول المنطقة إلى ظلام دامس، حيث تتواجد العناصر الأمنية بكثافة في عين المكان نظرا لخطورة الحي الذي يعرف مجموعة من المشاكل، فضلا عن تواجد الشركة المشرفة على الكهرباء ورجال الوقاية المدنية.