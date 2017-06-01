تأجيل الزيارة الملكية لأكادير إلى ما بعد شهر رمضان ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة لمدينة أكادير يوم الإثنين المقبل قد تم تأجيلها وفق مصادر مطلعة بالمدينة.

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كشفت مصادر مطلعة، أن الزيارة الملكية التي كانت مرتقبة لمدينة أكادير يوم الإثنين المقبل قد تم تأجيلها وفق مصادر مطلعة بالمدينة.



وقالت ذات المصادر، أن الزيارة تم تأجيلها إلى غاية شهر شتنبر المقبل، حيث سيحل الملك محمد السادس بمدينة أكادير لإعطاء الإنطلاقة لعدد من المشاريع وكذا من المحتمل إعطاء الإنطلاقة للموسم الدراسي المقبل من عاصمة جهة سوس.