عاجل...وقفة إحتجاجية بأكادير تتحول إلى مطاردات بين الأزقة والشوارع ﻿

شوف تيفي
خلافا للوقفات السابقة، تدخلت قوات حفظ النظام قبل قليل، لمنع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية أكادير ضد "الحكرة والتهميش"، تضامنا مع معتقلي "حراك- الريف" وطلبا لمحاسبة المسؤولين الجهويين والمحليين عن تردي الأوضاع الإقتصادية بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة من عين المكان، فقد حل مسؤولون أمنيون مباشرة بعد بداية تجمع المشاركين والداعين للوقفة الإحتجاجية بالدشيرة، لإخبارهم بعدم وجود ترخيص للوقفة، لكن المحتجين رفضوا قرار السلطات، لتتحول الوقفة إلى عملية كر وفر بين المحتجين ورجال الأمن في أزقة ودروب منطقة إنزكان والدشيرة.
هذا و تجري في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية ليلية بإقليم الحسيمة وكذا مدينة الدار البيضاء وطنجة وبني ملال، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الحسيمة، والمزيد من المشاريع التنموية.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.