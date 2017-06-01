عاجل...وقفة إحتجاجية بأكادير تتحول إلى مطاردات بين الأزقة والشوارع ﻿

خلافا للوقفات السابقة، تدخلت قوات حفظ النظام قبل قليل، لمنع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية أكادير ضد ''الحكرة والتهميش''، تضامنا مع معتقلي ''حراك- الريف'' وطلبا لمحاسبة المسؤولين الجهويين

شوف تيفي



خلافا للوقفات السابقة، تدخلت قوات حفظ النظام قبل قليل، لمنع الوقفة الإحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية أكادير ضد "الحكرة والتهميش"، تضامنا مع معتقلي "حراك- الريف" وطلبا لمحاسبة المسؤولين الجهويين والمحليين عن تردي الأوضاع الإقتصادية بالمدينة.



وحسب مصادر مطلعة من عين المكان، فقد حل مسؤولون أمنيون مباشرة بعد بداية تجمع المشاركين والداعين للوقفة الإحتجاجية بالدشيرة، لإخبارهم بعدم وجود ترخيص للوقفة، لكن المحتجين رفضوا قرار السلطات، لتتحول الوقفة إلى عملية كر وفر بين المحتجين ورجال الأمن في أزقة ودروب منطقة إنزكان والدشيرة.



هذا و تجري في هذه اللحظات وقفات إحتجاجية ليلية بإقليم الحسيمة وكذا مدينة الدار البيضاء وطنجة وبني ملال، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الحسيمة، والمزيد من المشاريع التنموية.