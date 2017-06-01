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فضيحة بجلاجل..ضبط أستاذ وأستاذة عاريين داخل سيارة في نهار رمضان وهذه هي التفاصيل الصادمة

بتاريــخ : 18 يونيو 2017 / 00:15 فضيحة بجلاجل..ضبط أستاذ وأستاذة عاريين داخل سيارة في نهار رمضان وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
فضيحة بجلاجل..ضبط أستاذ وأستاذة عاريين داخل سيارة في نهار رمضان وهذه هي التفاصيل الصادمة
تمكنت عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن بني ملال ، زوال اليوم السبت من اعتقال أستاذة وأستاذة يمارسان الجنس داخل سيارة من نوع ''غولف''.

 شوف تيفي

تمكنت  عناصر فرقة الدراجين بولاية أمن بني ملال ، زوال اليوم السبت من اعتقال أستاذة وأستاذة يمارسان الجنس داخل سيارة من نوع "غولف".

وكشفت مصادر محلية أن رجال الأمن كانوا يقومون بدورية بالمنطقة الصناعية، فأثار انتباههم سيارة مركونة بمكان خال، فتوقفوا عندها ليجدوا رجل وسيدة ترتدي التبان فقط متلبسين بممارسة الجنس في عز نهار رمضان.

ووفق ذات المصدر فالرجل هو أستاذ يدرس بتيموليلت اقليم أزيلال، والعشيقة أستاذة بإحدى المدارس الخصوصية ببني ملال، حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية فيما تم إيداع السيارة بالمحجز البلدي لبني ملال.

‫شوف تيفي

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فضيحة جنس بني ملال اعتقال

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