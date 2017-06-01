مثير وبالفيديو.. الإعلامي المصري الشهير وائل الأبراشي يطالب عادل إمام بالاعتذار للمغاربة وها علاش ﻿

وشهد شاهد من أهلها، حين تحدث الإعلامي المصري الشهير والمثير للجدل وائل الأبراشي في الصميم هذه المرة، عندما طالب الفنان المصري عادل إمام بالاعتذار للشعب المغربي، بعد واقعة اتهام رجل مغربي بأنه

شوف تيف

وشهد شاهد من أهلها، حين تحدث الإعلامي المصري الشهير والمثير للجدل وائل الأبراشي في الصميم هذه المرة، عندما طالب الفنان المصري عادل إمام بالاعتذار للشعب المغربي، بعد واقعة اتهام رجل مغربي بأنه ساحر وأن هناك عمل معمول لزوجة عادل إمام في المسلسل المصري "عفاريت عدلي علام" في قلب مدينة مراكش من ساحر مغربي، من خلال مشهد من المسلسل المذكور.

وقال الأبراشي أن السحر والشعوذة والشر يمارس في كل مكان وفي كل دول العالم، خصوصا في الدول التي تهيمن عليها الخرافات، مضيفا أن من حق المغاربة أن يغضبوا، ومن واجب المصريين أن يعتذروا عن ذلك.

يذكر أن "شوف تيفي"سبق وأن نشرت خبر في الموضوع في اليوم نفسه الذي وقعت فيه واقعة الفيديو المثير للجدل.