بالصور.. بعد عاصفة الأزمة الخليجية.. رسميا أخت نجم البوب الراحل مايكل جاكسون تتطلق من زوجها القطري ﻿

ضربت عاصفة الخليج الأخيرة بيت الزوجية الذي جمع بين المليونير القطري وسام المانع وزوجته المغنية الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون، أخت نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، بعد زواج دام لسنوات، حيث

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ضربت عاصفة الخليج الأخيرة بيت الزوجية الذي جمع بين المليونير القطري وسام المانع وزوجته المغنية الأمريكية الشهيرة جانيت جاكسون، أخت نجم البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، بعد زواج دام لسنوات، حيث لم يمض على مجيء أول مولود لهما سوى بضعة شهور.

وكشفت مصادر عربية نقلا عن "الدايلي ميل" البريطانية، أن جانيت أتمت تفاصيل طلاقها من المليونير القطريّ وسام المانع، أمس الجمعة، حيث شوهدا بعد خروجهما من قاعة المحكمة العليا في العاصمة البريطانية لندن.

وعُقدت جلسة الجمعة، ضمن إجراءات الطلاق بين جاكسون والمانع ، هذا الأخير الذي كان متمسكا بالسبحة، حيث إنه مسلم وملتزم بطقوس صيام رمضان، وكان منشغلا ببعض الاتصالات في هاتفه المحمول، وبدت عليه علامات الهدوء والحزن.

من جهتها ظهرت جانيت في ظروف صحية جيدة، غير أن ملامحها بدت على أنها تحمل بين ثناياها شيء من الحزن، في الوقت الذي لم يعرف سبب الطلاق إلى حدود اللحظة.