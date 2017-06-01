إلياس العماري يتبرأ من تنظيم مناظرة طنجة حول أوضاع الحسيمة والمصاريف دفعت من جهات ''غيورة على الريف'' ﻿

بعد الإنتقادات الشديدة التي وجهت للمناظرة التي نظمت يوم أمس بفندق بطنجة، أكد إلياس العماري من خلال صفحته على الفايسبوك على ''أن هذه المبادرة مدنية، تم اقتراحها وتنظيمها من طرف فعاليات ومنظمات

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بعد الإنتقادات الشديدة التي وجهت للمناظرة التي نظمت يوم أمس بفندق بطنجة، أكد إلياس العماري من خلال صفحته على الفايسبوك على "أن هذه المبادرة مدنية، تم اقتراحها وتنظيمها من طرف فعاليات ومنظمات مدنية، واستجابت الجهة التي يرأسها لاحتضانها".

وقال العماري من خلال تدوينته، "أن هذه هي الحقيقة، ولا أقبل تبخيس جهود اللجنة التحضيرية والتنظيمية التي اشتغلت ما يقارب شهرا من العمل المتواصل، دون أن أكون جزءا منهم، حتى إنني لم أحضر معهم ولو اجتماعا واحدا.." مؤكدا بالقول "فالمناظرة هي ملك لهم، والجهة احتضنت المبادرة ووفرت الفضاء لاحتضانها... وحتى التمويل على بساطته بالنظر إلى مدة المناظرة وحجم المشاركين من خارج طنجة، فقد دبرته اللجنة بمساهمات خاصة للغيورين على المنطقة".

ووفق تدوينة العماري، "أود التعبير عن تقديري الخاص للمناظرة، بما لها وما عليها، لأنها أثارت نقاشا وحوارا مفتوحا تجاوز جدران القاعة المحتضنة لأشغالها، وامتد عبر مختلف الوسائط الاعلامية والتواصلية الالكترونية داخل الوطن وخارجه...تأكدت أهمية هذه المحطة كذلك بحجم الحضور والمتابعة الإعلامية لأطوارها، فضلا عن المتابعة المباشرة لنقلها الحي الذي تجاوز عشرات الآلاف".

وأعتبرالعماري المتابعة، " أنه مؤشر إيجابي تناقض المواقف بخصوصها، بين من اعتبرها محاولة للالتفاف حول مطالب الاحتجاج، أو محاولة للتسريع بإطفاء جذوته، و بين من اعتبر أنها رغم تأخرها، فهي ساهمت في التقريب بين المواقف من خلال المصارحة والمكاشفة حول طاولة واحدة، دون عنف أو تشنج...نعرف جميعنا أن الخلاصات والتوصيات وحدها غير قادرة على حل المشاكل العويصة، وأتصور أن جميع المبادرات التي سبقت المناظرة أو التي ستتبعها، وجميع الفعاليات الموجودة المشاركة منها وحتى المقاطعة، لا تساهم فقط في ترتيب الأجواء لإيجاد حلول لمشاكل الحسيمة فقط، بل تساهم كذلك في التأسيس لآلية مستقبلية سيتعامل بها لاحقا مع المشاكل التي تطرح على المستوى الترابي".