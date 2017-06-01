أربعيني ينتحر على شجرة أركان بطريقة مروعة وها علاش ﻿

عثر مجموعة من المواطنين مساء أمس الجمعة على جثة أربعيني، معلقة بحبل على شجرة الأركان على مقربة من مركز سيدي عبد الله بوشواري، باشتوكة آيت باها.

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عثر مجموعة من المواطنين مساء أمس الجمعة على جثة أربعيني، معلقة بحبل على شجرة الأركان على مقربة من مركز سيدي عبد الله بوشواري، باشتوكة آيت باها.

وكشفت مصادر محلية اليوم السبت أن الضحية أب لأربعة أطفال خرج دون إثارة انتباه وابتعد عن مسكنه ليضع حدا لحياته، حيث تعود أسباب الحادث لأسباب نفسية يعاني منها الضحية.

وفور علمها بالخبر انتقلت السلطة المحلية إلى عين المكان، حيث تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات في حين تم فتح تحقيق حول الموضوع.