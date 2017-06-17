بالصور.. فضيحة طوبيسات الرباط تثير استياء الرباطيين وها علاش ﻿

عبر مجموعة من الرباطيين المستعملين لحافلات النقل العمومي عن استيائهم للحالة المزرية التي أصبحت عليها الحافلات التي تقلهم إلى أماكن مختلفة من عاصمة البلاد

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عبر مجموعة من الرباطيين المستعملين لحافلات النقل العمومي عن استيائهم للحالة المزرية التي أصبحت عليها الحافلات التي تقلهم إلى أماكن مختلفة من عاصمة البلاد.

وعبر نشطاء عبر الفضاء الأزرق عن استغرابهم من الحالة الميكانيكية والتقنية والمنظر العام الذي أصبحت تظهر عليه هذه الحافلات، حيث تساءلوا عن جدارة واستحقاق لقب "عاصمة الأنوار" لهذه المدينة في ظل وجود حافلات من هذا النوع، مؤكدين أن الرباط تستحق أحسن من هذه الخافلات التي لا تحفظ لا كرامة وإنسانية ولا سلامة المواطنين.