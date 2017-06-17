بالصور:بوليس فاس داهمو مقهى للشيشا وشدو 171 بنات وولاد وهاشنو لقاو فالقهوة‎ فرمضان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس تمكنت من مداهمة مقهى للشيشا بأحد الشوارع الرئيسية لوسط المدينة أسفرت عن إيقاف 171 ذكورا وإناثا، من بين الموقوفين6 أشخاص يشكلون موضوع بحث من أجل

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية بولاية أمن فاس تمكنت من مداهمة مقهى للشيشا بأحد الشوارع الرئيسية لوسط المدينة أسفرت عن إيقاف 171 ذكورا وإناثا، من بين الموقوفين6 أشخاص يشكلون موضوع بحث من أجل جنايات.

وأضافت مصادرنا أنه تم وضع 14 شخص تحت تدابير الحراسة النظرية من بينهم مسير المقهى وذلك بتهم إعداد محل يُحرض على الفساد وحيازة الأسلحة البيضاء بدون سند قانوني واستهلاك المخدرات.

وفي نفس السياق تم الحجز على 120 نرجيلة و 500 غرام من مادة المعسل وكمية مهمة من مادة الفحم وكمية من مخدر الشيرا ومجموعة من خراطيش الصيد وجواز سفر فرنسي لشخص من أصول مغربية و13 بطاقة تعريف وطنية و33 دفاتر الشيكات وحزام خاص لحمل خراطيش الصيد بالاضافة إلى 9 أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام.

هذا وفور إلقاء القبض على المشتبه فيهم، تم الإحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية على أن يتم تقديمه إلى القضاء.