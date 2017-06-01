عاجـل.. انقلاب سيارة إسعاف بعد اصطدامها بسيارة خفيفة بإقليم تيزنيت ﻿

تعرضت زوال اليوم السبت سيارة إسعاف تابعة لجماعة الركادة أولاد جرار إقليم تزنيت لحادث سير خطيرة أدت إلى انقلابها بشارع الحسن الثاني.

شوف تيفي

تعرضت زوال اليوم السبت سيارة إسعاف تابعة لجماعة الركادة أولاد جرار إقليم تزنيت لحادث سير خطيرة أدت إلى انقلابها بشارع الحسن الثاني.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن سيارة الإسعاف التي اصطدمت بسيارة آخرى خفيفة على مستوى تقاطع شارع الحسن الثاني مع شارع المسيرة أدت إلى انقلابها، بعدما كانت سيارة الإسعاف قادمة من مستشفى الحسن الأول، فيما كانت السيارة الخفيفة قادمة من شارع المسيرة.

وفور علمها بالحادثة الخطيرة حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقة بالوقاية المدنية إذ تم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل الجريح إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي الحسن الأول بتيزنيت.