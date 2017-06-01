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سار للمغاربة.. أخيرا عقود الازدياد أصبحت متوفرة الكترونيا دون الحاجة للتنقل إلى المقاطعات

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 22:49 سار للمغاربة.. أخيرا عقود الازدياد أصبحت متوفرة الكترونيا دون الحاجة للتنقل إلى المقاطعات | مجتمع
سار للمغاربة.. أخيرا عقود الازدياد أصبحت متوفرة الكترونيا دون الحاجة للتنقل إلى المقاطعات
بعد انتظار طويل بات أصبح المغاربة اليوم باستطاعتهم الحصول على مجموعة من الوثائق منها عقود الازدياد عبر الشباك الالكتروني

شوف تيفي

بعد انتظار طويل بات أصبح المغاربة اليوم باستطاعتهم الحصول على مجموعة من الوثائق منها عقود الازدياد عبر الشباك الالكتروني، حيث أعطيت أخيرا الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب.

وسيتمكن المواطنون المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال الموقع الالكتروني https://www.watiqa.ma بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحالةالمدنية مغاربة إدارة وثائق

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