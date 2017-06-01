 صادم.. تلميذ يُشهر سكينا في وجه أستاذ لتركه يغش في إمتحانات الثالثة إعدادي بأكادير ﻿
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صادم.. تلميذ يُشهر سكينا في وجه أستاذ لتركه يغش في إمتحانات الثالثة إعدادي بأكادير

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 22:38 صادم.. تلميذ يُشهر سكينا في وجه أستاذ لتركه يغش في إمتحانات الثالثة إعدادي بأكادير | حوادث و حقوق
صادم.. تلميذ يُشهر سكينا في وجه أستاذ لتركه يغش في إمتحانات الثالثة إعدادي بأكادير
بعد يوم واحد فقط من إعتقال تلميذين باعدادية ''ادريس الحريزي'' بتيكيوين بعد ضبطهما متلبسين بانتحال صفة، قام تلميذ بتهديد أستاذ الحراسة بالطعن عبر السكين، إن منعه من الغش في الإمتحان.

حوادث وحقوق

بعد يوم واحد فقط من إعتقال تلميذين باعدادية "ادريس الحريزي" بتيكيوين بعد ضبطهما متلبسين بانتحال صفة، قام تلميذ بتهديد أستاذ الحراسة بالطعن عبر السكين، إن منعه من الغش في الإمتحان.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير من اعتقال تلميذ مترشح بالمستوى الثالثة اعدادي إستل سكينا لتهديد أستاذ الحراسة صبيحة اليوم السبت 18 يونيو 2017 خلال الإمتحانات الإشهادية للثالثة إعدادي.

وأوضحت ذات المصادر، أن حالة إستنفار كبيرة داخل مؤسسة إبن خلدون بمدينة أكادير، بعد تهديد التلميذ للأستاذ المشرف والمكلف بحراسته في الإمتحان الإعدادي وسط المؤسسة التعليمية المذكورة.

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إبن خلدون التعليم الطعن السكين شوف تيفي

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