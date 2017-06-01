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أمير المؤمنين يترأس بالدار البيضاء درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 20:12 أمير المؤمنين يترأس بالدار البيضاء درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية | بوليتيك
أمير المؤمنين يترأس بالدار البيضاء درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
ترأس الملك محمد السادس، الأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

شوف تيفي:

ترأس الملك محمد السادس، الأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، اليوم السبت بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، درسا جديدا من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقت درس اليوم بين يدي الملك، الأستاذة أماني برهان الدين لوبيس، رئيسة مجلس العلماء الإندونيسي لشؤون المرأة والشباب والأسرة، متناولة بالدرس والتحليل موضوع : "بناء الحضارة الإسلامية بين الأصل المشهود والتجديد المنشود"، انطلاقا من قول الله تعالى "والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون".

 

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