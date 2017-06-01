صادم..إستغلال صور لضحايا حوادث ''دامية'' بالمدن وربطها بإحتجاجات الريف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن الشخص الذي يظهر في إحدى مقاطع الفيديو التي يتم نشرها على نطاق واسع بأنه إبن الحسيمة وتعرض للتعنيف خلال المظاهرات الإحتجاجية الأخيرة، عار من الصحة، ولا علاقة له بالموضوع من قريب أو

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن الشخص الذي يظهر في إحدى مقاطع الفيديو التي يتم نشرها على نطاق واسع بأنه إبن الحسيمة وتعرض للتعنيف خلال المظاهرات الإحتجاجية الأخيرة، عار من الصحة، ولا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد.



وحسب مقطع فيديو، فالشخص الذي يظهر في الصورة ينحدر من مدينة أكادير ويشتغل في شركة للأدوية، وقد تعرض لمحاولة السرقة والعنف منذ سنة 2016 ولاعلاقة له بالفيديوهات التي تسربها بعض الجهات التي تحاول خلق البلبلة و "الفتنة" بمنطقة الريف.



وتسائل صديق للضحية الذي تم إستغلال صورته في مقطع فيديو على الفايسبوك،هدف الجهات التي إستغلت الدماء على الصورة للركوب عليها، وإيهام المغاربة والعالم بوجود تعنيف في حق المظاهرات بالريف.