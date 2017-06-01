شخصيات سياسية هولندية تتقدم مسيرة تضامنية مع ''حراك- الريف'' بأمستردام ﻿

بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية معروفة، تشهد عاصمة هولندا في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية تضامنية مع معتقلي ''حراك- الريف''، المتواجدين بالسجون المدنية بكل من الدار البيضاء والحسيمة.

شوف تيفي



بحضور شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية معروفة، تشهد عاصمة هولندا في هذه اللحظات مسيرة إحتجاجية تضامنية مع معتقلي "حراك- الريف"، المتواجدين بالسجون المدنية بكل من الدار البيضاء والحسيمة.



وحسب فيديوهات مباشرة، شاركت أحزاب يسارية وشعبية وتنظيماتها الحقوقية، في المسيرة الإحتجاجية، إستجابة لدعوات جمعيات مغربية ينتمي أعضاؤها لحواضر الريف، وكذا مدن مغربية أخرى.



وأوضحت مصادر "شوف تيفي" أن المسيرة الإحتجاجية التي تعرفها عاصمة هولندا شارك فيها كذلك مهاجرون ينتمون لدول عربية أخرى، حيث ينتظر الإستماع لأحد وزراء الحكومة الهولندية داخل البرلمان حول الأوضاع بالريف، وكذا وضعية المعتقلين.