بالصور:اعتقال مغربي بعد محاولة تهريبه 5 مهاجرين من افريقيا داخل سيارته ﻿

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني صباح يومه السبت من إيقاف سائق سيارة من الحجم الصغير بعدما حاول تهريب خمسة اشخاص ينحدرون من دول جنوب الصحراء إلى داخل مليلية بواسطة سيارته التي أعدها بشكل جيد لهذه

شوف تيفي

تمكنت عناصر الحرس المدني الإسباني صباح يومه السبت من إيقاف سائق سيارة من الحجم الصغير بعدما حاول تهريب خمسة اشخاص ينحدرون من دول جنوب الصحراء إلى داخل مليلية بواسطة سيارته التي أعدها بشكل جيد لهذه العملية.

وقالت جريدة ألفارو الإسبانية، أن السائق دخل في طابور السيارات التي كانت ترغب في الدخول إلى مليلية عبر معبر بني نصار إلا أنه بمجرد الوصول إلى الحاجز الأمني الإسباني قام السائق بالإنعطاف بسرعة لممر آخر لكن خطته باءت بالفشل بعد أن تمت محاصرته من قبل عناصر الأمن التي ألقت القبض عليه بالرغم من محاولته الهروب.

هذا وذكرت المصادر ذاتها أنه تمت إحالة المتهم وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 26 سنة على مصلحة الشرطة لمباشرة التحقيق معه، فيما تم إيداع المهاجرين السريين في مركز إيواء المهاجرين بمليلية بعد أن قدمت له إسعافات أولية جراء ما تعرضوا له من إرهاق بدني داخل السيارة.