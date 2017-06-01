 موقف بطولي لرجل القوات المساعدة بعد توقيف "شفار"خطير نواحي تيكيوين ﻿
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موقف بطولي لرجل القوات المساعدة بعد توقيف "شفار"خطير نواحي تيكيوين

بتاريــخ : 17 يونيو 2017 / 19:35 موقف بطولي لرجل القوات المساعدة بعد توقيف شفارخطير نواحي تيكيوين | حوادث و حقوق
موقف بطولي لرجل القوات المساعدة بعد توقيف "شفار"خطير نواحي تيكيوين
عرّض عنصر من القوات المساعدة حياته للخطر، بعدما تدخل لإنقاذ سيدة من بين يدي مجرم خطير هددها بالسلاح الأبيض بمنطقة تاسيلا نواحي تيكيوين.

شوف تيفي

عرّض عنصر من القوات المساعدة حياته للخطر، بعدما تدخل لإنقاذ سيدة من بين يدي مجرم خطير هددها بالسلاح الأبيض بمنطقة تاسيلا نواحي تيكيوين.

و حسب الفيديو الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، اعترض المجرم سبيل السيدة من أجل سرقتها صباح يومه السبت، على مستوى مدار "شركة كوكالا" بمنطقة تاسيلا وقام بالهجوم عليها بسكين تعرضت من خلاله لجروح ، إلا أن تدخل رجل قوات المساعدة في الوقت المناسب جنبها ما لا يحمد عقباه.

و قد صفق عدد من المواطنين الذين حضروا الواقعة إلى الموقف البطولي لرجل القوات المساعدة بعدما عرض حياته للخطر وهو في طريقه لعمله.

‫شوف تيفي

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