رسميا..العثماني أمام مجلس النواب لمناقشة ''السياسة العامة'' للحكومة وأوضاع الريف ﻿

يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 يونيو المقبل، جلسة عمومية ستخصص للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العمومية للحكومة، والتي سيحضرها بشكل شخصي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

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يعقد مجلس النواب يوم الثلاثاء 20 يونيو المقبل، جلسة عمومية ستخصص للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العمومية للحكومة، والتي سيحضرها بشكل شخصي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.



وحسب بلاغ مقتضب لمجلس النواب، فالجلسة تأتي طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور و مقتضيات النظام الداخلي، حيث سيعقد مجلس النواب الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي سيجيب عنها رئيس الحكومة بحضور بعض الوزراء.



وأفاد مصدر من أحزاب المعارضة، أن الأوضاع في مدينة الحسيمة والريف عموما "ستقتحم" النقاش، حيث ينتظر أن يطرح العديد من النواب أسئلة على رئيس الحكومة في حول اخر الأحداث في الإقليم.